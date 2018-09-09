В Краснодаре задержали 100 человек, многие - предпенсионного возраста
В Краснодаре полиция задержала более 100 участников акции протеста против повішения пенсионного возраста в России.
Краснодарская акция против пенсионного грабежа завершена.— Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_krd) September 9, 2018
На данный момент задержанных везут в ОВД на Октябрьской, 123, Воровского, 15 и на Садовой, 110. Приходите к любому отделению, чтобы спросить, на каком основании там держат наших ребят.#ДожитьДоПенсии#9сентябряpic.twitter.com/yTz9tVZAbA
Об этом сообщается в твиттере местной ячейки организации российского оппозиционера Навального.
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"Их до сих пор развозят по отделам полиции. Много людей предпенсионного возраста. Приходите на любой из адресов отделения полиции, чтобы спросить, на каком основании там держат наших ребят", - говорится в сообщении.