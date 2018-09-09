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В Краснодаре задержали 100 человек, многие - предпенсионного возраста

18:11, 09 сентября 2018
Мир
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twitter.com/teamnavalny_krd

Об этом сообщается в твиттере местной ячейки организации российского оппозиционера Навального.

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"Их до сих пор развозят по отделам полиции. Много людей предпенсионного возраста. Приходите на любой из адресов отделения полиции, чтобы спросить, на каком основании там держат наших ребят", - говорится в сообщении. 

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Теги: #протест#Краснодар