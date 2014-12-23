Президент Эстонии: Запад позволил России агрессию и ничего не сделал, кроме заявлений в духе "мир, любовь, Вудсток"

Об этом сказал президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес в интервью изданию The American Interest, которое цитирует Европейская правда.

"В день аннексии Крыма был разрушен тот Трансатлантический пространство безопасности, который мы знали. Можно начать с хартии ООН, которая запрещает агрессию. Но Трансатлантическое пространство безопасности появилось в 1975 году вместе с Хельсинскими соглашениями, которые запрещают изменять границы силой или под угрозой применения силы. Больше они не действуют", - сказал он.

Ильвес также заявил, что Москва фактически разорвала Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на ее ядерный арсенал.

"Теперь я не знаю, какая страна согласится когда-либо отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности", - отметил он.

Читайте такжеСтраны Балтии в три раза увеличат финансирование воздушной полиции НАТОПрезидент Эстонии напомнил, что Россия нарушила все международные соглашения, которые запрещают военную агрессию, еще в 2008 году, введя войска в Грузию.

"Мы позволили акт агрессии против Грузии и ничего не сделали, кроме заявлений в духе "мир, любовь, Вудсток", - сказал Ильвес.

Ильвес подчеркнул, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев в 2009 году открыто заявляли, что развязали войну против Грузии, чтобы она не вступила в НАТО. Теперь Россия сделала то же самое с Украиной из-за ее желание подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

"Соглашение об ассоциации предлагает программу обмена опытом по принципу ученик/учитель. Еще она немного смягчает таможенные сборы. Но это вряд ли можно назвать "трансатлантическим империализмом", который угрожает России", - сказал Ильвес.