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Совбез ООН созывает заседание после атаки на сирийскую провинцию Идлиб

03:22, 05 сентября 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщила посол США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters.

Ранее, по данным Сирийской обсерватории по правам человека и источника среди повстанцев, российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиба. Сообщается о 13 погибших среди гражданского населения.

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"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать", - сказала Хейли на пресс-конференции, имея в виду правительство президента Сирии Башара Асада, а также его союзников Россию и Иран.

"Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать", - сказала Хейли.

Как сообщалось, авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Россию от опрометчивой атаки на Идлиб.

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Теги: #ООН#провинция Идлиб