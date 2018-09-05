Совбез ООН созывает заседание после атаки на сирийскую провинцию Идлиб

Как сообщалось, авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Россию от опрометчивой атаки на Идлиб.

Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации в провинции Идлиб в Сирии.

Об этом сообщила посол США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters.

Ранее, по данным Сирийской обсерватории по правам человека и источника среди повстанцев, российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиба. Сообщается о 13 погибших среди гражданского населения.

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"Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать", - сказала Хейли на пресс-конференции, имея в виду правительство президента Сирии Башара Асада, а также его союзников Россию и Иран.

"Если будет использовано химическое оружие, мы точно знаем, кто его будет использовать", - сказала Хейли.

Как сообщалось, авиаудар был нанесен через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Россию от опрометчивой атаки на Идлиб.