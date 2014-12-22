Власти Москвы в очередной раз повышают цены на проезд

Заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева рассказала, насколько повысятся цены на общественный транспорт, сообщает Газета.Ru.

Билет на одну поездку будет стоить 50 руб., то есть подорожает на 25%. Билет на две поездки — 100 руб., то есть рост цены составит также 25%.

Цена билетов на 20–60 поездок вырастет на 7,5%. Бисембаева отметила, что это меньше ожидаемой инфляции. Такими билетами пользуются 50% пассажиров.

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Бисембаева пояснила, что корректировку по стоимости вынесут на заседание правительства Москвы 23 или 30 декабря, а действовать новые цены начнут с 1 февраля.

Ранее власти обещали, что рост тарифов на проезд в столичном транспорте не превысит инфляцию 2014 года.

В прошлый раз, 1 июня, цены на проезд в общественном транспорте повышались на 7%.