Литовский политик: Украина - пример в стремлении к достоинству, в России этого нет

Литовский политик Витаутас Ландсбергис назвал ситуацию в Украине войной на измор.

Об этом сообщает Delfi.

"Это война на измор, чтобы замучить, затопить кровью, это кровоточащие раны, которым не позволят зажить, будут срывать все повязки, чтобы Украина кровоточила, пока, может быть, не дай Бог, не умрет от этого мучения", - сказал Ландсбергис о ситуации в Украине.

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При этом политик отметил, что Украина становится нацией.

"Это насилие со стороны России создает Украину, вызывает сопротивление, причем достойное сопротивление - за достоинство. Кто-то в последнее время говорил именно про достойные народы, про стремление к достоинству. Украина тут - как раз наглядный пример. В России этого нет", - уверен Ландсбергис.