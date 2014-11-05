Эксперты рассказали, как повлияют выборы в США на ситуацию в Украине

На выборах в Конгресс США республиканцы обошли демократов, получив численное преимущество в верхней палате Конгресса - Сенате, и укрепив контроль над нижней - Палатой представителей. Таким образом впервые за последние восемь лет республиканцы будут контролировать обе палаты американского законодательного органа, пишет ТСН.ua.

Примечательно, что Республиканская партия одержала победу в штатах, где высокие шансы приписывали именно демократам, например в Северной Каролине, а кроме того, республиканцы набрали большинство голосов даже в родном штате президента-демократа США Барака Обамы - Иллинойсе.

По результатам выборов, Сенат теперь возглавит лидер республиканцев Митч Макконнел. Он анонсировал жесткие дискуссии с Обамой и демократами, однако вместе с тем отметил и "готовность к компромиссам". "Настало время переломного момента в этой стране", - цитирует его слова Reuters.

Победа республиканцев для украинцев интересна тем, что они активно поддерживают идею предоставления Украине летального оружия для обороны, в отличие от большинства демократов, которые считают, что переговоры и углубление санкций в отношении России - убедительнее языка ружей и пушек.

Директор Института внешней политики Дипломатической академии Григорий Перепелица в комментарии ТСН.ua отметил, что победа республиканцев была прогнозируемой и является большим плюсом для Украины, хотя, добавил эксперт, превосходство Республиканской партии не сможет кардинально изменить баланс сил в Конгрессе.

"Решающую роль во внешней политике играет администрация президента и сам президент, поэтому, соответственно, пока президент имеет достаточно сильные позиции в Сенате, мы не можем ожидать кардинальных изменений позиции США относительно военной помощи Украине", - считает Григорий Перепелица.

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В этом мнении его поддержал и советник заместителя секретаря СНБО Александр Потехин: "Ситуация действительно для нас складывается лучше, чем она была до этого. Но настоящий поворот в политике США в отношении Украины, а говоря прямо - в помощи Соединенных Штатов Украине, произойдет только после следующих президентских выборов". В частности, он спрогнозировал, что следующим президентом будет республиканец. По мнению Потехина, Обама вообще развернул свою внешнюю политику от Европы.

"Только с приходом нового президента Европа займет в американской политике очень важное место. А без украинского вопроса Европы сегодня нет... Украине действительно лучше, когда Сенат под контролем республиканцев", - резюмировал Александр Потехин.

В свою очередь директор Института внешней политики Дипломатической академии Григорий Перепелица добавил, что победа республиканцев в Конгрессе все таки "усилит наши позиции, связанные с поддержкой Украины, прежде всего в предоставлении оружия, военного оборудования". "Потому что республиканцы проводят более реалистичную и адекватную политику, в частности в отношении России. Безусловно, они будут давить теперь с большим влиянием на администрацию Обамы, которая занимает такую амбивалентную позицию и не хочет портить отношения с Россией. Обама крайне не заинтересован в нагнетании конфронтации с Россией. Он продолжает рассматривать Россию как потенциального партнера в решении глобальных проблем международной безопасности", - отметил Григорий Перепелица.

Однако, стоит отметить, что в последнее время обе партии - демократическая и республиканская - наконец сошлись на том, что помогать Украине таки придется.

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Так, сенатор-республиканец Джеймс Инхоф заявил, что США предоставят Украине оружие в ближайшие недели. Перечень оборонительного вооружения уже согласован, но его содержание секретно и не подлежит разглашению. 12 ноября начнется сессия сената, где будет поднят этот вопрос. По словам сенатора, процесс передачи оружия может занять от 4-5 дней до двух с половиной недель.

Инхофа неожиданно поддержал бывший посол США в Украине и 100-процентный демократ Стивен Пайфер. "Я утверждаю, что они должны сделать больше - предоставить так называемую "убийственную" - летальную - вооруженную помощь. Пока что политика администрации Обамы предусматривает нелетальную, которая также важна. Но мне, например, кажется, что легкое противотанковое оружие может быть очень полезным. Я не думаю, что украинские военные будут инициировать новые крупные боевые действия. Но предоставление военным оружия для защиты снизит вероятность эскалации", - подчеркнул Пайфер.

Советник заместителя секретаря СНБО Александр Потехин подтвердил, что настроения в противоборствующих партиях действительно неоднородны. "Сейчас, конечно, республиканцы более настроены антироссийски, чем демократы. Это не правило, но если анализировать состав, сколько среди демократов людей, которые являются последовательно критиками России Путина (не будем говорить о русофобии, это именно неприятие Путина и его политики), то конечно среди республиканцев их больше, чем среди демократов", - сказал Потехин, добавив, что как среди республиканцев, так и среди демократов есть такие люди, которые не считают Украину интересной и важной страной для Соединенных Штатов.