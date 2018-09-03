В Британии полиция взорвала авто возле здания BBC (видео)
Полиция Великобритании произвела контрольный взрыв оранжевого минивэна, припаркованного возле здания телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» в Лондоне, пишет британская газета The Sun со ссылкой на свидетелей.
Как отмечается, взрыв был устроен в ходе поиска подозрительных предметов. По имеющимся данным, подрыв автомобиля осуществил самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
Читайте такжеПри нападении на вокзале в Амстердаме пострадали двое туристов из США
По данным полиции, примерно в 15.15 поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве у здания на Портленд-Плейс.
Как стало известно, на время проведения взрыва сотрудников британской телерадиокомпании попросили не подходить к окнам. Также сообщается, что здание было на время закрыто для входа и выхода.
Second controlled explosion carried out by robot on suspicious vehicle outside BBC pic.twitter.com/1cO0yUUwqU— Thomas Mackintosh (@T_Mackintosh) September 3, 2018