Армения станет членом Евразийского экономического союза 2 января 2015 года

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы президента РФ к завтрашнему заседанию в Москве Высшего Евразийского экономического совета - главного органа Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а также создаваемого с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

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«Президенты России, Беларуси, Казахстана и Армении объявят о завершении страновых процедур ратификации Договора о присоединении Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу от 10 октября (Ереван - 4 декабря, Москва - 17 декабря, Минск - 19 декабря, Астана рассчитывает завершить ратификацию до 23 декабря). Армения станет полноправным членом уже на следующий день после запуска Евразийского экономического союза (2 января 2015 года)», - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что на саммите состоится подписание договора о присоединении Киргизии к договору о Евразийском экономическом союзе. Киргизия станет вторым после Армении государством, которое подключится к деятельности Союза.

«Для этого Бишкеком проделана масштабная работа по приведению национального законодательства в соответствие с нормативной базой ЕАЭС - реализована большая часть мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по присоединению Киргизии к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству», - заверяют в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в дальнейшем предполагается, что договор будет дополнен протоколами, детализирующими условия участия Киргизии в ЕАЭС. Ожидается, что договор о присоединении Киргизии вступит в силу после выполнения упомянутых протоколов и ратификации самого договора (ориентировочно - к 1 мая 2015 года). При этом представители Киргизии будут принимать участие в работе Совета Евразийской экономической комиссии и коллегии Евразийской экономической комиссии уже с 1 января 2015 года.