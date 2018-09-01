Американский лоббист помог украинскому олигарху незаконно приобрести билеты на инаугурацию Трампа - NYT

Билеты на инаугурацию стоили 50 тысяч долларов и были приобретены за счет средств, которые проходили через банковский счет на Кипре.

Американский политолог Сэм Паттен, который признал себя виновным в незаконном лоббировании интересов "Оппозиционного блока" в США, помог российскому политтехнологу и украинскому бизнесмену незаконно приобрести четыре билета на инаугурацию президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

Прокуратура сообщила, что билеты на инаугурацию стоили 50 000 долларов и были приобретены за счет средств, которые проходили через банковский счет на Кипре.

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Прокуроры не называли этих иностранных граждан. Однако The New York Times сообщает, что билеты были приобретены для украинского олигарха, а еще для российского политтехнолога Константина Килимника, который, как считается, имеет связи с российской разведкой и был бизнес-партнером экс-пиарщика Виктора Януковича Пола Манафорта.

В США иностранцам не разрешается вносить деньги в организацию, которая проводит президентские инаугурации. Согласно судебным документам, Сэм Паттен умышленно скрывал документы, которые могли обнаружить иностранную покупку билетов.

Напомним, на инаугурацию Дональда Трампа с Украины полетели бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, экс-нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Артеменко, его коллеги из "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов и внефракционный Борислав Береза. Также председатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что его коллега по политической силой Сергей Левочкин был приглашен на инаугурацию.