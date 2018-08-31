Bloomberg: Путин сделал все, чтобы у России не было ни одного шанса на развитие

У россиян не осталось ни одного способа безболезненно выбраться из нынешней экономической ямы.

За последнее столетие у России было много ролей. Она была центром коммунизма, «империей зла», экспериментом рыночной экономики, а затем стала международным изгоем.

Теперь, начав свой последний конституционно допустимый срок на посту президента, Владимир Путин должен решить, чем Россия будет дальше. И выбор у него, честно говоря, не очень радужный.

Об этом на страницах Bloomberg пишет обозреватель Марк Вайтхауз. Жестокое управление и старение населения лишили экономику России возможности расти. А затяжной период стагнации может обернуть россиян против Кремля. Путин говорит, что хочет добиться прорыва. Но он не может позволить себе критически важные для этого условия, в частности, защиту частной собственности и личных свобод. Ведь элиты Кремля черпают свое богатство и престиж как раз нарушая эти условия.

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Автор описывает весь экономический путь России за последние 18 лет: от первого дня Путина на посту президента до наглого российского вторжения в Украину. Решение российского автократа стать на путь конфронтации с Западом завело его страну в тупик. Санкции, наконец, начали кусаться, оставив Россию без иностранных технологий и усиливая недовольство наиболее состоятельных соратников Путина. Частные инвестиции мизерны, потому что никто не будет вкладывать деньги в стране, где в любой момент могут отобрать все. Намерения правительства повысить пенсионный возраст стали искрой для массовых протестов по всей стране. Поскольку россияне оправданно не хотят ждать своих законных денег, пока друзья Путина обогащаются за счет государства.

Автор замечает, что качественный фискальный и монетарный менеджмент позволил стране пройти через глубокую рецессию. Но только такими методами спасти ситуацию и улучшить прогноз не удастся. Ежегодный рост ВВП страны будет держаться ниже 2%. Поэтому Россия точно отстанет от других развивающихся стран.

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Что же делать? Путин может сделать ставку на попытку мобилизовать население. Но повторение сценария с захватом нового условного Крыма вряд ли даст желаемый результат. Он может попытаться углубить сотрудничество с Китаем. Но что делать с конфликтом интересов в Центральной Азии и историей недоверия между Москвой и Пекином? Можно вернуться к либеральной экономической политике и лучшим отношениям с Западом. Но это будет очень не простой задачей, учитывая, что Россия нажила себе славу международного вредителя, который вмешивается в чужие выборы.

Путин понимает, что экономический прорыв ему остро необходим. И поэтому он вернул Алексея Кудрина, который составил список желаемых изменений для страны. Туда вошло улучшение человеческого капитала через инвестиции в здравоохранение и образование, уничтожение барьеров для предпринимательства, скачок во внедрении новых технологий, удвоение российского ненефтяного экспорта, улучшение транспортной системы и городской инфраструктуры. И самое главное, Кудрин указал, что «экономический успех будет невозможен» до тех пор, пока Россия не установит верховенство закона и по-настоящему независимую судебную систему.

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Путин согласился с большинством пунктов программы, в которых говорилось о технологиях или инфраструктуре. Однако, самый главный ингредиент – защиту бизнеса и гражданских прав – он не способен обеспечить. Без манипуляций законом и судами Кремль не сможет расправляться и бросать за решетку политических оппонентов. Он не сможет отбирать чужие активы, когда заблагорассудится. Ему придется также действовать против интересов своих приспешников и демонтировать структуру контроля, на которую опирается его режим. Таким образом, спасение России может начаться с хаоса.

Если Путин не может обеспечить России светлое будущее, то что делать стране? Российский автократ подорвал институт выборов, оставив страну без механизма мирной передачи власти. Революция тоже не выход. Слишком мало представителей московского среднего класса готовы рискнуть своей жизнью, чтобы свергнуть режим Путина. К тому же, нет гарантий, что те, кто придут на смену, будут способны создать лучшее правительство.

Некоторые россияне надеются, что более просветленная фракция в Кремле в конце концов возьмет верх. Но на это мало надежды, потому что в России есть много различных влиятельных сил с доступом к деньгам, ресурсам и СМИ, которые манипулируют эмоциями населения. Страшно представить, что будет, если все они начнут грызться друг с другом за власть. Поэтому сегодня трудно представить себе выход как для Путина, так и для России.