В Великобритании зафиксировали значительное увеличение числа российских богачей - СМИ

МВД Великобритании отметило, что только за первые 9 месяцев этого года 162 россиянина получили так называемые инвестиционные визы в Соединенное Королевство, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Эти разрешения на въезд в будущем упрощают получение гражданства и приобретение недвижимости в обмен на приобретение ценных бумаг британских компаний на сумму от 1 до 10 миллионов фунтов стерлингов. В зависимости от суммы вид на жительство в этом случае можно получить через 2–3 года, а гражданство – через 5 лет.

Британские официальные лица подчеркивают, что за весь прошлый год инвестиционные визы получили лишь 118 человек. Причем, если брать первые 9 месяцев, то этот показатель в 2014 году вырос на 69%.

Среди причин, побуждающих богатых россиян ехать в Великобританию, эксперты называют ухудшение экономической ситуации на родине, падение курса рубля, западные санкции и непростые отношения с государством (FT в качестве примера привела дело главы АФК "Система" Владимира Евтушенкова).

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Примечательно, что такой рост произошел на фоне увеличения требований к инвестиционным визам, которые особо популярны среди российских и китайских бизнесменов. В ноябре британское правительство приняло новые правила, в соответствии с которыми нижняя планка инвестиций в ценные бумаги поднимается до 2 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, если раньше можно было вложить четверть необходимой суммы в недвижимость, то теперь этого делать нельзя. По одной из версий, причиной таких изменений стало массовое недовольство наплывом в Лондон иностранцев, скупающих в британской столице дома.