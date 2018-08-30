Bloomberg: У России нет будущего по вине Путина

Россиянам можно забыть об улучшении качества жизни, пока режим в Кремле не изменится.

У Владимира Путина очень не простая задача. Он хочет обеспечить россиянам процветание до 2024 года, когда конституция России скажет ему, что его время на посту закончилось.

Но экономика не помогает в этом российскому президенту. И в том, что она в кошмарном состоянии, Путину некого винить кроме себя.

Об этом в редакционной статье пишет Bloomberg. После погружения в рецессию в 2015 году Россия остается в яме. Частные инвестиции и производительность вялые. Экономисты не ожидают, что в ближайшем будущем экономический рост РФ сможет перевалить за 2%. И это очень сильно контрастирует с тем, какие темпы страна видела в течение первых двух президентских сроков Путина.

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Если ситуация не изменится, россиянам может осточертеть до 2024 года. И это опасно, потому что передача власти или изменение конституции под Путина может еще больше усугубить недовольство из-за того, что у избирателей все меньше спрашивают их мнение в ходе процесса. В конце концов, в 2011-2012 годах, когда россияне масово выходили на улицы в последний раз, экономическое положение России было в разы лучше.

Путин отреагировал тем, что пообещал стране экономическое чудо. Он приказал правительству повысить рождаемость, увеличить продолжительность жизни, а заодно и доходы населения. Он также распорядился повысить разработку инноваций, ускорить переход на электронные системы, улучшить образование и здравоохранение. Все эти цели впечатляют, однако меньше вдохновляет тот факт, что такое будущее очень маловероятно.

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И проблема больше политическая, чем экономическая. Для начала, аннексия Крыма и вмешательство в чужие выборы превратили Россию в парию. За это поведение Запад наказал ее санкциями. Их немедленный экономический эффект может и ограничен, но они создают постоянную неуверенность, которая отрезает РФ от иностранных инвестиций и идей.

А тем временем, хватка Путина за власть душит внутреннюю экономику страны. Его пренебрежение к частной собственности и личных свобод охватывает весь чиновничий аппарат. Президент лично решает, кто и от чего сможет получить выгоду, кого будут преследовать, а также что людям можно говорить и что нельзя. Люди боятся за свои жизни, боятся, что их имущество могут конфисковать в любой момент. И все это подавляет предпринимательство в России, а наиболее талантливые люди покидают страну.

Конечно, россияне не сдаются так просто. В стране до сих пор есть много стартапов, ресторанов и частных ферм, которые предлагают товары и услуги на любой вкус и по разным ценам. Однако, слишком часто бизнес сталкивается с атаками со стороны чиновников или коррумпированных судей, которых подкупили конкуренты. За финансовую активность люди даже попадают за решетку. А те фирмы, которым удалось выстоять, часто сталкиваются с ситуацией, в которой им ничего больше не остается, как продать бизнес компаниям со связями в правительстве.

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На таком фоне даже разумные экономические подходы приобретают негативный характер. К примеру, повышение пенсионного возраста жизненно важно для России и ее долгосрочного экономического роста. Это позволит смягчить проблему, с которой столкнулись многие страны – старение населения. Однако, россияне оправданно задают вопрос: почему всем нужно ждать дольше свои деньги, если друзья президента в это время обогащаются за счет государственных контрактов?

Советники Путина хорошо знают, что надо делать. Экономическая программа, разработанная бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, утверждает, что экономический успех невозможен без верховенства закона и "честной и по-настоящему независимой» судебной системы. Но эти фундаментальные элементы отсутствуют в планах самого Путина. В конце концов, как же правящая элита будет обогащаться и разбираться с оппонентами, если она не сможет эксплуатировать суды.

В конце-концов, дилемма проста: Путин может получить либо путинизм, либо более успешную Россию. Но иметь и то, и другое – нет. Шансов того, что он сделает правильный выбор, нет.