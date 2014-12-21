Установку южнокорейской елки вблизи границы КНДР назвало объявлением войны

08:53, 21 декабря 2014
Мир
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Объявлением войны назвал представитель командования западного участка фронта Корейской народной армии (КНА) намерение установить рождественскую елку на холме Эгибон в Республике Корея (РК) вблизи межкорейской границы. 

REUTERS

Как подчеркивается в его заявлении, церемония зажжения огней в этом районе, которая является следствием враждебной политики правящих кругов Южной Кореи во главе с Пак Кын Хе (президент РК - прим. ред.) "оскорбительна для солдат и офицеров КНА и фактически означает объявление войны", сообщает ТАСС.

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Как предупредил представитель командования, КНДР "не собирается пассивно наблюдать за провокационными действиями южнокорейского режима в районе военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне." Он напомнил, что военнослужащие западного участка фронта "уже на практике продемонстрировали готовность противодействовать запуску воздушных шаров с листовками провокационного содержания со стороны Южной Кореи".

"Поэтому Сеулу стоит обратить внимание на то, что армия и население народной республики начали принимать жесткие контрмеры в отношении провокаторов", - отмечается в заявлении.

Ежегодная церемония зажжения огней на елке проводилась до 2004 года, когда РК и КНДР договорились прекратить пропагандистские акции по обе стороны границы. Однако после инцидента с затонувшим в 2010 году корветом южнокорейских ВМС "Чхонан" эта церемония возобновилась. Только в прошлом году в период резкого обострения обстановки на Корейском полуострове министерство обороны РК отклонило просьбу южнокорейских церквей дать разрешение зажечь огни на рождественской елке, которые видны на территории КНДР.

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