Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Ким Чен Ыном
00:31, 30 августа 2018Мир
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По его словам, Вашингтон «хорошо справляется» в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном,
Дональд Трамп и Ким Чен Ын / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «фантастические» отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
По его словам, Вашингтон «хорошо справляется» в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном, передает Reuters.
Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.
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Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео отменил свой визит в КНДР из-за письма северокорейских чиновников, в котором упоминалось, что переговоры о денуклеаризации «могут развалиться».
Также ранее стало известно, что северокорейские СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.
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