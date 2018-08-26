КНДР обвинила США в подготовке "преступного сговора" против Пхеньяна

Соединенные Штаты ведут переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации и одновременно проводят военные учения, нацеленные на "проникновение в Пхеньян", - написала официальная корейская газета "Нодон синмун".

В материале корейского официальной газеты "Нодон синмун" от 26 августа говорится, что США готовят "преступный сговор" против Пхеньяна.

"Нодон синмун" пишет со ссылкой на южнокорейский телеканал, названия которого не указано, что США провели в Японии тайные военные учения, нацеленные на "проникновение в Пхеньян", пишет "Гордон".

Издание подчеркивает, что в то же время Штаты "с улыбкой на лице" ведут переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.

Как отмечено в материале, "такие шаги доказывают, что США вынашивают преступный сговор, чтобы развязать войну против КНДР", если провести денуклеаризацию не удастся.

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

13 июня Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.

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21 июня министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что Пхеньян еще не начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения. На переговорах в Пхеньяне 6–7 июля представители США и Северной Кореи создали рабочие группы, которые будут контролировать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

30 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что, по данным американской разведки, КНДР продолжает строительство новых межконтинентальных ракет, которые могут достичь побережья США.

3 августа в Сингапуре госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что продолжение работы над программой вооружений в Северной Корее противоречит обязательствам по денуклеаризации. Он также заявил, что окончательные графики денуклеаризации Северной Кореи будут установлены лидером страны Ким Чен Ыном. Помпео добавил, что пока санкции против КНДР отменять не будут.

Агентство Reuters в августе со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций сообщило, что Северная Корея не прекратила разработку ядерных и ракетных программ в нарушение санкций ООН.

24 августа Трамп заявил, что отменил визит Помпео в Северную Корею.