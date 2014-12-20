Под санкции США попала прокурор- "няша" Поклонская

Ряд известных деятелей из России, Донбасса и из Крыма оказались новом санкционном списке США, обнародованном в пятницу, сообщает РИА Новости.

Кроме Поклонской в список попали: российский предприниматель Константин Малофеев, лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Олег Царев, Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, террористы Алексей Мозговой и Игорь Безлер (Бес), а также российский байкер Александр Залдостанов ("Хирург").

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Им запрещен въезд в США, американские власти также постараются заблокировать любые активы этих людей, которые окажутся в пределах их досягаемости, и запретят гражданам США вести с ними какие-либо дела.