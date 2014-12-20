Венгрия передумала вводить налог на интернет
Планы введения налога на пользования интернетом в Венгрии, вызвавшие массовые протесты в стране, умерли и больше не вернутся
Об этом заявил представитель венгерского руководства, передает Русская служба Би-Би-Си.
В октябре правительство Венгрии заявило о необходимости ввести налог на интернет, чтобы компенсировать сборы от телефонных звонков, так как люди стали чаще пользоваться сетью для связи.
Премьер-министр Виктор Орбан пообещал отложить введение налога, но вернуться к рассмотрению этой идеи в 2015 году.
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В акциях протеста против налогообложения сети приняли участие десятки тысяч людей, главным образом молодежь.
Тамаш Дойч, член Европейского парламента и близкий соратник Орбана, заявил в пятницу, что в марте будет проведен общенациональный опрос общественного мнения по поводу интернета.
Он призвал пользователей сети и представителей бизнеса предложить свои вопросы для включения в анкету.