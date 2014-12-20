Канада вводит новые санкции против РФ

В частности, глава правительства Канады объявил о запрете на въезд для 20 российских и украинских граждан, а также новых ограничениях на экспорт технологий, используемых в России для разведки нефти и добывающей промышленности, пишет Украинская правда.

"С момента начала конфликта, путинский режим постоянно нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Канада не будет принимать незаконной оккупации Крыма и постоянные провокационные военные действия в восточной Украине", - отметил Харпер.

"Таким образом, мы в очередной раз объявили дополнительные экономические санкции и запрет на въезд для российских и украинских граждан. Мы также вводим новые ограничения на экспорт технологий, используемых в России для разведки нефти и добывающей промышленности, а также санкции в финансовой сфере", - отметил он.

Читайте такжеМеркель назвала условия для отмены санкций против России

По его словам существующие санкции уже оказывают реальное экономическое давление на Россию с тем, чтобы она прекратила агрессию на территории Украины.

"Канада будет оказывать неизменную поддержку украинскому народу, поскольку он продолжает борьбу за мир и свободу против режима Путина. Мы готовы принять дальнейшие предлагаемые меры с нашими союзниками и партнерами, если это необходимо", - подчеркнул Харпер.