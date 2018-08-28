ФБР устраивало утечку данных в СМИ для обоснования слежки - Fox News

В 2016 году подобные методы практиковались при действовавшем в тот момент главе ведомства Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе

Сотрудники ФБР предоставляли журналистам конфиденциальную информацию, чтобы на основании публикаций требовать разрешения на установление слежки за необходимыми лицами.

Об этом заявил в ходе закрытых слушаний спецагент ФБР Джонатан Моффа, передает телеканала Fox News.

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По его словам, в 2016 году подобные методы практиковались при действовавшем в тот момент главе ведомства Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. В частности, утечки касались досье с компрометирующей президента США Дональда Трампа информацией.

Моффа рассказал об этом, отвечая на вопрос о запросе на установление слежки за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Ранее сообщалось, что демократы США заявили ФБР о попытках взлома баз данных избирателей.