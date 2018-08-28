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В США пес почти три недели провел на месте аварии, где погибла его хозяйка (видео)

18:25, 28 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Пес Бентли выпал из окна и исчез, женщина погибла на месте. Ее дочь уцелела и сразу начала искать собаку, говорится в сюжете ТСН.

Она бродила вокруг скал, где разбилась машина. Нашли пса в тяжелом состоянии голодным и жаждущим.

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Теги: #США#собака