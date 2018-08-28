В США пес почти три недели провел на месте аварии, где погибла его хозяйка (видео)
18:25, 28 августа 2018Мир
1304 0
Пес по кличке Бентли 19 дней ждал свою хозяйку, которая погибла во время ДТП в штате Колорадо.
Иллюстрация / REUTERS
45-летняя Дженнифер вместе с дочкой и четвероногим любимцем путешествовала на машине. Когда вдруг авто сорвалось с горы.
Пес Бентли выпал из окна и исчез, женщина погибла на месте. Ее дочь уцелела и сразу начала искать собаку, говорится в сюжете ТСН.
Она бродила вокруг скал, где разбилась машина. Нашли пса в тяжелом состоянии голодным и жаждущим.
В штате Колорадо пес почти три недели провел на месте аварии, где погибла его хозяйка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter