В США пес почти три недели провел на месте аварии, где погибла его хозяйка (видео)

Пес по кличке Бентли 19 дней ждал свою хозяйку, которая погибла во время ДТП в штате Колорадо.

45-летняя Дженнифер вместе с дочкой и четвероногим любимцем путешествовала на машине. Когда вдруг авто сорвалось с горы.

Пес Бентли выпал из окна и исчез, женщина погибла на месте. Ее дочь уцелела и сразу начала искать собаку, говорится в сюжете ТСН.

Она бродила вокруг скал, где разбилась машина. Нашли пса в тяжелом состоянии голодным и жаждущим.