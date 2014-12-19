Путин требует от промышленности РФ производить лучшее в мире оружие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совещании, посвященном приемке военной техники.

«Выпуск всей линейки современных образцов вооружений должна обеспечить именно отечественная промышленность. Необходимо преодолеть критическую зависимость от импорта технологий, отдельных узлов и компонентов. Рассчитываю, что вы хорошо понимаете, насколько важно эффективно решить эту задачу – не просто разместить заказы на наших предприятиях и КБ, а наладить выпуск продукции на уровне лучше, чем зарубежные аналоги. Добавлю, что требование высочайшего качества относится ко всей работе по гособоронзаказу», - сказал Путин.

Читайте такжеРоссия вошла в десятку наиболее милитаризированных стран мираОн сообщил, что в 2014 году в войска РФ поступило более 4,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе 142 самолёта, 135 вертолётов, 4 подводные лодки, 15 надводных кораблей и катеров, 19 зенитно-ракетных комплексов, 590 танков и боевых машин пехоты.

По словам Путина, в рамках укрепления стратегических ядерных сил на боевое дежурство заступили три полка ракетных комплексов «Ярс», а в ВВС модернизированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

«В будущем году все задания гособоронзаказа также должны быть выполнены. Это позволит выйти на установленные параметры обеспечения войск современными образцами вооружения и техники. Напомню, по разным видам вооружённых сил их доля к концу 2015 года должна составлять от 30% до 60%», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, российский президент поблагодарил руководство вооруженных сил РФ и военнослужащим за «четкие и выверенные действия» во время аннексии украинского Крыма.