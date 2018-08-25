В Болгарии перевернулся автобус с туристами, 15 человек погибли

Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, который побывал в одной из больниц, куда доставили раненых, описал ситуацию как "очень тяжелую".

В районе Искирского ущелья возле города Своге в Софийской области Болгарии перевернулся автобус с туристами, в результате чего 15 человек погибли, еще 27 пострадали.

Как сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

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Согласно информации, автобус с пассажирами, следовавший в Софию, перевернулся в районе Искирского ущелья в 2 км от города Своге. Движение в районе аварии закрыто. На месте работают спасательные службы.

Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, который побывал в одной из больниц, куда доставили раненых, описал ситуацию как "очень тяжелую". Он уточнил, что 13 человек погибли на месте, двое - по дороге в больницу. О причинах, которые могли привести к аварии, пока данных нет.

Ранее под Днепром грузовик влетел в автобус, пострадали 16 человек.