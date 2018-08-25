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Трамп удивил Госдеп отменой визита Помпео в КНДР - CNN

18:34, 25 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в высших дипломатических кругах.

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По данным телеканала, еще за десять минут до отмены визита сотрудники Госдепа проводили совещание посольств стран-союзниц, посвященное вопросам предстоящей поездки Помпео в КНДР.

Как стало известно вчера, 24 августа, Трамп заявил об отмене визита американского госсекретаря в КНДР, сославшись на недостаточные усилия страны по денуклеаризации. Однако несколько позднее он написал в твиттере, что с нетерпением ждет новую встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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Теги: #КНДР#Дональд Трамп#Майк Помпео