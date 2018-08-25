В Москве горело здание Центробанка России

В Банке России подтвердили, что в здании регулятора в Москве произошел пожар.

В Москве на Неглинной улице в пятницу вечером, 24 августа, загорелось здание Банка России.

Об этом сообщает Газета.ру.

Очаг возгорания находится на пятом этаже административного здания.

В Банке России подтвердили, что в здании регулятора в Москве произошел пожар. В пресс-службе финучреждения настаивают на локальном характере этого случая.

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"Подтверждаем пожар. Локальное возгорание. Пострадавших нет", - сообщили в банке. По словам его представителей, возгорание произошло в рабочем кабинете в корпусе Б. Причины инцидента устанавливаются.

Тем временем в московском отделении чрезвычайной службы сообщили, что потушили огонь. "Объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - подтвердил представитель ведомства.

Как пояснили в МЧС, возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 26 пожарных расчетов.

Напомним, ранее стало известно, что вызвало трагический пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово. Пожар начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.