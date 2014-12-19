В США горит нефтезавод Chevron (фото)
07:43, 19 декабря 2014Мир
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В Ричмонде, штат Калифорния (США) произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Завод занимает площадь 1200 га / twitter
Возгорание на принадлежащем компании Chevron заводе произошло из-за разгерметизации оборудования, сообщает Новое Время со ссылкой на CBS Local.
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Завод занимает площадь 1200 га, ежедневно перерабатывает более 240 тыс. баррелей нефти.
Задержки с поставками нефти могут взвинтить цены на бензин на западном побережье США, так как этот регион не связан с другими рынками.
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