В США горит нефтезавод Chevron (фото)

Возгорание на принадлежащем компании Chevron заводе произошло из-за разгерметизации оборудования, сообщает Новое Время со ссылкой на CBS Local.

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Завод занимает площадь 1200 га, ежедневно перерабатывает более 240 тыс. баррелей нефти.

Задержки с поставками нефти могут взвинтить цены на бензин на западном побережье США, так как этот регион не связан с другими рынками.