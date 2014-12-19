В Индонезии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана

Об сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Также власти страны предупредили авиакомпании о необходимости избегать опасный район.

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Извержение вулкана Гамалама на острове Тернате в провинции Северное Малуку началось в ночь с 18 на 19 декабря. Район бедствия в радиусе 3,5 км от вулкана объявлен эвакуационной зоной.