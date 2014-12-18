Томбинский отметил высокую прозрачность транспортировки газа по территории Украины в ЕС



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с журналистами.

”Вопрос прозрачности и тех данных, которые нам сегодня Украина предоставляет, (можно говорить), что прозрачность высокая”, - сказал Томбинский.

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По его словам, ”мы каждый день можем получить всю информацию и об объеме газа, поставляемого через Украину, и также каждую неделю поступает информация о том, какие есть объемы газа в (подземных - УНИАН) хранилищах в Украине...”.

При этом он считает, что условия поступления информации могут быть улучшены, если будет увеличен мониторинг тех всех станций, которые контролируют переход газа в Украину и из Украины в направлении ЕС.