Томбинский отметил высокую прозрачность транспортировки газа по территории Украины в ЕС
Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский отмечает высокую прозрачность транспортировки газа по территории Украины в ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с журналистами.
”Вопрос прозрачности и тех данных, которые нам сегодня Украина предоставляет, (можно говорить), что прозрачность высокая”, - сказал Томбинский.
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По его словам, ”мы каждый день можем получить всю информацию и об объеме газа, поставляемого через Украину, и также каждую неделю поступает информация о том, какие есть объемы газа в (подземных - УНИАН) хранилищах в Украине...”.
При этом он считает, что условия поступления информации могут быть улучшены, если будет увеличен мониторинг тех всех станций, которые контролируют переход газа в Украину и из Украины в направлении ЕС.