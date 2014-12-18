Никто не хочет вести дела с Россией из-за ее политики на Донбассе - премьер Финляндии

К падению российской экономики привели три фактора. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Александер Стубб в четверг перед саммитом ЕС в Брюсселе, передает Радио Свобода.

«Думаю, что российская экономика страдает из-за трех факторов. Во-первых, она не может модернизироваться. Она до сих пор использует ископаемые энергоисточники, такие, как газ и нефть. Во-вторых, российская экономика интегрирована в мировую, в отличие от советской экономики, поэтому глобальный кризис бьет и по России. И в-третьих - это, конечно, санкции, которые также сыграли свою роль», - говорит Стубб.

Также, отмечает премьер Финляндии, сейчас наблюдается серьезный отток инвесторов из России. «Никто не хочет вести дела с Россией из-за ее политики на востоке Украины», - отметил Александер Стубб.

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18 декабря российский фондовый рынок и национальная валюта продемонстрировали относительный рост. Второй день подряд продолжается некоторое укрепление рубля относительно ведущих валют. За доллар на бирже по состоянию на 9:48 по Киеву давали менее 59 рублей. Во вторник во время торговой сессии стоимость американской валюты достигала 80 рублей.

Аналитики считают, что усиление рубля связано с интервенциями российского Центробанка. 16 декабря регулятор потратил на поддержание курса почти два миллиарда долларов.

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Запад ввел ряд санкций против России за аннексию Крыма и ее роль в дестабилизации ситуации на континентальной части Украины.

Саммит ЕС, который проходит 18-19 декабря, должен рассмотреть как одни из главных тем положение в Украине и экономический кризис в России, но санкции против Москвы не должны быть ослаблены.