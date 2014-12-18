Запись синхронного прыжка с самой высокой в мире башни Бурдж Халифа вошла в лучшие видео года
19:15, 18 декабря 2014Мир
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Режиссер и актер Люк Бержерон 233 объединил самых впечатляющих и популярных видео 2014 года в ролик, который длится почти семь минут.
Запись прыжка с башни стал одним из видео года
Видео режиссер опубликовал на своем канале в Youtube.
Читайте такжеОпубликована подборка самых впечатляющих видео 2014 годаОдним из видео, что вошло в перечень, стала запись синхронного прыжка с самой высокой в мире башни Бурдж Халифа в Дубае (ОАЭ), выполненного 21 апреля 2014 года известными французскими бейс-джамперами Винсом Рефетом и Фредом Фугеном со шпиля башни (высота - 828 метров).
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