Запись синхронного прыжка с самой высокой в мире башни Бурдж Халифа вошла в лучшие видео года

Видео режиссер опубликовал на своем канале в Youtube.

Читайте такжеОпубликована подборка самых впечатляющих видео 2014 годаОдним из видео, что вошло в перечень, стала запись синхронного прыжка с самой высокой в мире башни Бурдж Халифа в Дубае (ОАЭ), выполненного 21 апреля 2014 года известными французскими бейс-джамперами Винсом Рефетом и Фредом Фугеном со шпиля башни (высота - 828 метров).