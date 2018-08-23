Канцлер Австрии заверил в поддержке позиции ЕС в отношении России, несмотря на "свадебный визит" Путина

Австрия уверяет, что привержена всем решением ЕС, принятым в отношении России.

Австрия поддерживает позиции ЕС в отношении Российской Федерации, несмотря на посещение президентом России Владимиром Путиным свадьбы главы внешнеполитического ведомства этой страны Карин Кнайсль.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Reuters.

«Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы», - подчеркнул Курц.

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«Наша внешняя политика в отношении России четкая... Мы помогли сформировать и привержены всем решением Европейского Союза», - добавил канцлер Австрии, которая председательствует во втором полугодии 2018 года в Совете Европейского Союза.

Вместе с тем глава австрийского правительства сказал, что надеется на улучшение связей ЕС и России с помощью более интенсивного диалога.

Курц заметил, что обсуждал отношения ЕС и России во время короткого визита Путина в Австрию, однако не уточнил подробностей.

Издание напомнило, что в минувшие выходные глава австрийского МИД Карин Кнайсль танцевала с Путиным на своей свадьбе.

Свадьба Кнайсль и Майлингера состоялась в Австрии 18 августа. Президент России подарил им картину, старинную масловижималку и тульский самовар. На торжествах выступил Кубанский казачий хор.