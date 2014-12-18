На вопрос Собчак о произволе Кадырова Путин спросил, зачем ей дали слово

Во время итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ему поставила вопрос известная телеведущая и журналист "Дождя" Ксения Собчак, на что российский лидер ответил, обращаясь к своему пресс-секретарю Дмитрия Пескова: "Зачем ты ей дал слово", сообщает ТСН.

Собчак вспомнила о недавних событиях в Грозном и поинтересовалась у Путина, будет ли он защищать тех жителей Чечни и их родственников, которых еще до суда начали считать виновными и сжигать их дома. Также журналистка напомнила Путину о так называемую "пятой колонне" и фейковые сюжеты об Украине на федеральных каналах РФ и поинтересовалась у президента, делит ли он россиян на "бандерлогов и его соратников".

Ответил Путин на вопрос Собчак странной шуткой - он спросил у своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Зачем ты ей дал слово". После этого он все-таки попытался дать комментарии Собчак.

В частности, он формально выступил против расправ в Чечне.

Читайте такжеПутин сравнил Россию с медведем, который должен "гонять поросяток по тайге", иначе ему вырвут зубы"Никто не считается виновным, пока это не признано судом. Из практики работы антитеррористических подразделений, как правило, родственники тех, кто совершает теракт, знают об этом. Но это не дает права, в том числе руководителю Чечни, на досудебные расправы", - сказал Путин.

На вопрос о фейковых сюжетах в эфире федеральных российских каналов Путин так и не ответил.

Как сообщает российский Сноб, Путин также попытался отшутиться от разжигания вражды между гражданами России, заявив, что бандерлогов придумал еще Киплинг и что никто не травит несогласных в России, зато он рассказал о "травле" Валерии и Кобзона в Европе.

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