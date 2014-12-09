В Чечне сожгли четыре дома родственников ополченцев (фото, видео)

В ночь на 7 декабря в селе Янди, расположенном в 45 км к югу от Грозного, люди в масках сожгли четыре дома близких родственников чеченских ополченцев, сообщает Слон.

По словам местных жителей, ночью в село въехало около 14 машин разных марок: от УАЗа до Toyota Camry. В машинах находились люди в масках, которые говорили на русском и чеченском языках.

"Когда они подъехали к нашему дому, мы были в гостях, – говорит один из жителей, чей дом был сожжен накануне. – Сначала мы решили, что к нам приехали с обыском, но эти люди стали обливать дом бензином. Нас держали, не дали забрать что-то или потушить огонь".

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Схема для всех четырех домов одна: неизвестные врываются во двор, бьют стекла и поджигают дом изнутри. Спасать или тушить ничего нельзя. В одном из таких домов попутно сожгли и постройки во дворе: летнюю кухню, недостроенный домик, сарай на краю участка. В другом, по свидетельству местных жителей, имена которых не раскрываются, поджигатели оставили на пороге дома взрывное устройство.

"Мы так боялись, что наш дом тоже загорится, что ночь провели на улице, – говорит один из соседей, пожелавший остаться неизвестным. – Огонь был совсем рядом с крышей моего дома, но тушить его люди в масках не разрешали".

Подобное в Чечне уже случалось: в 2008 и 2009 годах в Грозном были сожжены дома в Аргуне, это повторялось и в 2010 году, и в 2011-м, когда поджоги использовались в качестве давления на родителей, чьи сыновья примкнули к рядам ополченцев.

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«В первую очередь виноваты родители, не давшие детям правильное воспитание, не остановившие их любыми средствами. <...> Я объявил, что спрос с каждого, кто не остановит зло, будь это родитель, чиновник или кадий, будет строгим… » – написал в своем Instagram Рамзан Кадыров за два дня до сожжения домов в селе Янди.

Исходя из этого заявления, можно предположить, что отвечать придется не только родственникам, но и всем, кто имел хоть какое-то отношение к ополченцам. Следовательно, сожжение домов родственников – это только начало.

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Как ранее сообщал УНИАН, 5 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал высылать из республики родственников ополченцев и сносить их дома. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!.. ", – написал он.