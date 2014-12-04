В ходе боев в Грозном погибли десять силовиков и восемь ополченцев

17:09, 04 декабря 2014
Политика
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В ходе боев в Грозном погибли десять сотрудников территориальных органов полиции и 28 — ранены. 

vk.com/zataev93

Об этом сообщает Национальный антитеррористический центр России.

Как сообщают в ведомстве, в зданиях Дома печати и школы № 20, откуда ополченцы оказывали вооруженное сопротивление, обнаружено огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, 24 готовых к применению самодельных взрывных устройства.

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В настоящий момент найдены тела восьми убитых ополченцев. Обследование территории, где происходило боестолкновение, продолжается. Специалисты-взрывотехники приступили к обезвреживанию обнаруженных СВУ.

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