Британия считает Россию главной угрозой в мире и призывает ЕС поддержать "сокрушительные" санкции США

Мировой демократический порядок под угрозой, и Запад должен объединиться для борьбы с внутренними и внешними врагами, среди которых первый - Россия под руководством Владимира Путина. С таким посланием глава британского МИД Джереми Хант отправился во вторник в свою первую поездку в США.

Руководитель британского МИД Джереми Хант считает, что Россия является главной угрозой мировому устройству и призывает США и ЕС скоординировать санкции.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, об этом он заявит в выступлении в Вашингтоне в Институте мира.

Как следует из текста речи, распространенной Форин-офисом перед визитом в США, Хант предложит Евросоюзу, из которого Великобритания выходит в марте следующего года, поддержать новые американские санкции против России.

«Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем Европейский Союз сделать так, чтобы санкции против России имели всеобъемлющий характер, и продемонстрировать, что мы действительно стоим плечом к плечу с США», - говорится в речи.

Британский министр отметил, что мировому порядку, который основывается на верховенстве закона, угрожают несколько факторов.

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"Во-первых, ведущие державы вроде России постоянно попирают устоявшиеся правила взаимодействия на международной арене. Подобное агрессивное и враждебное поведение угрожает мировому порядку и нашей безопасности. Конечно, стоит наводить мосты с Россией, но нужно сказать прямо: в результате российской внешней политики, проводимой под руководством президента Путина, мир стал намного опаснее", - сказано в речи.

Второй проблемой Хант определил смещение экономического баланса на восток в отсутствие ярко выраженного желания Китая встраиваться в западную систему ценностей.

Третья угроза, по его мнению, заключается в посткризисном отступлении от демократии на Западе под давлением популизма, четвертая - исламский экстремизм.

Хант убежден, что для противостояния этим угрозам демократическим странам необходимо для начала "навести порядок в собственном доме", устранив причины недовольства населения падением доходов и миграцией. А потом отбросить разногласия и объединить усилия.

"Прежде всего мы должны восстановить всю мощь альянсов между странами, разделяющими общие ценности", - говорится речи.

В этой связи Хант особо отмечает роль НАТО.