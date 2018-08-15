Санкционное давление усиливает позицию США на переговорах с РФ - Волкер

США готовы продолжать усиливать санкции, пока Россия не согласится на урегулирование ситуации в Украине.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что санкционное давление усиливает позицию США на переговорах с Российской Федерацией.

Об этом дипломат заявил в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, введенные против РФ санкции имеют определенный эффект.

"Они еще не изменили фундаментальную политику России в отношении Крыма или Донбасса, но я знаю, что они создают давление, и есть пожелания с российской стороны, чтобы каким-то образом эти санкции сняли. Итак, мы видим, что то давление, которое создается, оно усиливает нашу позицию на переговорах", - сказал Волкер.

Также он отметил, что если Россия будет согласна на выполнение положений Минских соглашений, то только тогда можно говорить об их отмене.

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"Но в противном случае эти санкции будут только усиливаться. У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушениями прав человека, и мы просто хотим показать России, что такая ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложениями по улучшению ситуации и достижению мира, а до этого мы шаг за шагом будем вводить дальнейшие санкции, пока Россия не начнет сотрудничать для нахождения решения", - подчеркнул спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны вступить в силу ориентировочно 22 августа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии введения санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей.