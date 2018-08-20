Посольство США в Анкаре обстреляли неизвестные

Правоохранители ищут нападавших, которые скрылись с места происшествия на белом автомобиле.

В турецкой столице неизвестные обстреляли из автомобиля посольство США, обошлось без пострадавших.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на CNN Turk, нападение произошло примерно в пять утра. Стрелок попал в окно поста охраны.

Правоохранители ищут нападавших, которые скрылись с места происшествия на белой машине.

Отметим, что отношения между США и Турцией ухудшаются.

17 августа сообщалось, что Вашингтон готов ввести новые санкции против некоторых турецких высокопоставленных чиновников. Эти меры связаны с тем, что турецкие власти продолжают удерживать под домашним арестом американского пастора Эндрю Брэнсона.

Ранее стало известно, что Турция вслед за Россией покинула клуб крупнейших держателей американских казначейских бумаг. В течении июня вложения Анкары в госдолг США сократились до 28,8 млрд долларов, тогда как в мае этот показатель составлял 32,5 млрд долларов.