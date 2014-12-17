Россия продолжает строить инфраструктуру под "Мистрали" - СМИ
17:40, 17 декабря 2014Мир
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Строительство инфраструктуры для вертолетоносцев типа "Мистраль" на Дальнем Востоке продолжается, несмотря на приостановку контракта.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости в среду высокопоставленный источник в строительной сфере.
"Строительство продолжается", — сказал он, отвечая на вопрос, не было ли приостановлено строительство объектов в связи с решением Франсуа Олланда.
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Первый десантный корабль "Владивосток" Франция должна была передать еще 14 ноября, однако передача до сих пор не состоялась, и ясности, когда это может произойти, по-прежнему нет.
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