Rzeczpospolita: Россия не отпускает Сенцова из-за страха показаться слабой

В Москве большинство элит считают, что нужно освободить Сенцова, но так называемые «силовики» Кремля против.

Россия уже поддалась давлению санкций, которые против нее ввели США и Евросоюз, чтобы наказать за военное вторжение в Украину и аннексию Крыма.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал связанный с Кремлем российский политолог Сергей Марков.

«Армия России не вошла в Харьков или Одессу. Сегодня независимость «республик» на Донбассе остается непризнанной. Это все, чтобы спасти отношения с Западом. Но в течение последних лет Запад убедился, что санкции действуют и Москва отступает», - сказал он.

По словам Маркова, именно поэтому Кремль не хочет отступать снова и отпускать незаконно заключенного режиссера Олега Сенцова. В окружении Владимира Путина есть люди, которые хотели бы, чтобы украинский политический узник вышел на свободу.

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«Люди боятся обострения санкций и ухудшения отношений с Западом. Большинство политических элит России разделяет такую точку зрения. Они считают, что нужно уступить. Тем временем, силовые структуры, которые очень влиятельны, утверждают, что ни в коем случае нельзя поддаваться давлению», - сказал кремлевский политолог.

Он добавил, что Москва уже поддалась давлению, потому что начала торговаться за Сенцова.