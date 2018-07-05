Newsweek: Мир не должен забыть украинцев, которые умирают в тюрьмах России

Москва незаконно удерживает 75 украинцев, но международная общественность услышала о них лишь благодаря Сенцову.

Свой 20-й день рождения Павел Гриб отпраздновал под арестом в Ростове-на-Дону. Парень не слышал тостов и не принимал объятий родных. Вместо этого была боль, истощение, болезнь, угнетение со стороны других заключенных и отчаяние из-за первой девушки, которая 10 месяцев назад была вынуждена выдать его ФСБ.

Таким образом, Павел разделил судьбу Олега Сенцова – режиссера, чья история обратила внимание всего мира на то, что происходит за кулисами Чемпионата мира по футболу в России, пишет польский Newsweek.

Татьяна – 17-летняя бывшая возлюбленная Павла из Сочи, жаловалась на свою жизнь. В разговорах в интернете писала, что не хочет жить в России, что ненавидит Владимира Путина, писала даже на украинском языке и здоровалась выражением «Слава Украине». Влюбленные договорились, что девушка переедет в Украину и тогда они будут жить вместе. Встреча была запланирована на территории Беларуси. Татьяна приехала туда с мамой. Через час после встречи, когда Павел ждал автобус в Украину, группа людей затащила его в машину и вывезла в Россию. Так парень оказался аж в Краснодаре за 1,5 тысячи километров от дома.

Читайте такжеРоссийские тюремщики заявили, что у политзаключенного Гриба не обнаружили признаков избиения

Поскольку Павел и Татьяна обсуждали войну и политику, парня обвинили в терроризме. А доказательствами против него стала переписка «ВКонтакте» с российской девочкой. По словам украинца, россияне много чего дофантазували. Но ему грозит 11 лет тюрьмы якобы за намерение «взорвать школу в Сочи». Роль Татьяны остается размытой. Сама девушка говорит, что была вынуждена выдать парня.

Родственники Гриба не могут даже по телефону связаться с ним. Но через адвоката и из СМИ они знают, что его состояние плохое. У него с детства проблемы со здоровьем из-за патологии воротной вены, которая доставляет кровь в печень. Павлу нужен специальный уход врачей, но в России ему его не предоставляют. К парню не допустили даже врачей, которых отправили в Россию по инициативе Европейского суда по правам человека. Кремль запретил даже пересылать парню деньги, за которые он мог бы купить себе лекарства и специальное питание. Хуже то, что Павла избивают другие заключенные. У него отобрали все вещи и продукты, переданные украинским консулом. Неудачный удар в живот может привести к кровоизлиянию и смерти Гриба.

Читайте такжеПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения заключенных украинцев для усиления давления на РФ - Геращенко

«Самое худшее – это понимание, что он просто может умереть. У нас нет иллюзий в отношении ситуации. Наш сын – политический заключенный России, а мы остались с нашим горем сами. Мы осознаем, что Европа очень далека от наших проблем. Людей больше интересуют матчи Чемпионата мира, чем преступления режима Путина», - сказал отец Павла.

Newsweek отмечает, что не только Гриб умирает в российской тюрьме. Всего Россия незаконно удерживает 75 украинских политзаключенных. Мир узнал о них благодаря Олегу Сенцову, режиссеру, который начал в российской тюрьме голодовку в знак протеста против действий Кремля.