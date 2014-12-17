Суд ЕС исключил ХАМАС из списка террористических организаций

В постановлении суд ЕС по общим вопросам указал, что при анализе деятельности этого исламистского движения были допущены ошибки, сообщает DW.

Финансовые средства ХАМАС в Евросоюзе, однако, останутся замороженными еще на три месяца.

Евросоюз включил ХАМАС в список террористических групп в 2001 году, однако палестинское движение оспорило это решение в суде. Суд в Люксембурге поддержал протестное ходатайство, указав, что решение ЕС о внесении ХАМАС в список террористических организаций было вынесено на основе "фактических обвинений, зиждущихся на сообщениях прессы и интернета", а не по факту конкретных деяний, рассмотренных и подтвержденных компетентными органами.

Читайте такжеПалестинцы Сектора Газа празднуют теракт в синагоге Иерусалима (фоторепортаж)Одновременно суд подчеркнул, что его нынешнее решение основано на нарушении "процедурных правил" и не затрагивает принципиального вопроса "о классификации ХАМАС как террористической группы". Это постановление может быть оспорено в Европейском суде высшей инстанции в течение двух месяцев, сообщает агентство dpa.