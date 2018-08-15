Назван самый комфортный для проживания город в мире

Примечательным в рейтинге стало также существенное улучшение позиций украинской столицы.

Столицу Австрии Вену признали самым комфортным для проживания городом мира.

К такому выводу пришли авторы рейтинга комфортности городов мира Global Liveability Index 2018, проводимого изданием The Economist. Рейтинг обнародован во вторник, 14 августа, передает Deutsche Welle.

На втором месте в списке городов с лучшими условиями для жизни - австралийский Мельбурн, который возглавлял рейтинг семь последних лет подряд. Третье место заняла японская Осака, на четвертом - Калгари в Канаде. Еще один австралийский город Сидней оказался на пятой позиции в рейтинге.

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В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

Из городов Германии лучшие показатели в рейтинге имеет Франкфурт, который оказался на 12-м месте. Еще один немецкий город Гамбург, который в прошлом году вошел в десятку самых комфортных городов мира, на этот раз занял лишь 18-ю позицию. Самый дорогой город Германии - Мюнхен занял 21-ю позицию.

Относительно известных европейских туристических столиц, лучшую позицию имеет Париж - 19 место. Берлин оказался на 25-м месте. Лондон расположился на 48-м месте.

Примечательным в рейтинге стало также существенное улучшение позиций украинской столицы. Киев поднялся со 131-й в прошлом году до 118-й позиции в нынешнем рейтинге.

Худшим для проживания городов мира, которые вошли в рейтинг, признан сирийский Дамаск, который занял последнее 140-е место. Кроме Дамаска, "пасут задних" в списке Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан) и Порт-Морбси (Папуа-Новая Гвинея).

По данным рейтинга, показатель комфортности жизни в прошлом году больше всего упал также в городах Сан-Хуан (Пуэрто-Рико, -8,9%), Дамаск (Сирия, -7,7%), Каракас (Венесуэла, -5,1%), Асунсьон (Парагвай, -4,5%).

Рейтинг «The Economist» состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются. Важность каждой категории для жизни человека - разная, это учитывают аналитики журнала. Такая ситуация, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.