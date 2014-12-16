СМИ: Исламисты в Ираке казнили 150 женщин за отказ от секс-джихада

Об этом говорится в сообщении министерства по правам человека Ирака, передает Лента.ру.

По данным ведомства, некоторые из убитых женщин были беременны. Их тела были обнаружены в провинции Аль-Анбар , которая находится под контролем исламистов. Впоследствии власти страны похоронили убитых женщин в братских могилах.

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