СМИ: Исламисты в Ираке казнили 150 женщин за отказ от секс-джихада
19:27, 16 декабря 2014Мир
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Боевики «Исламского Государства» в Ираке казнили более 150 женщин за отказ участвовать в так называемом секс-джихаде.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении министерства по правам человека Ирака, передает Лента.ру.
По данным ведомства, некоторые из убитых женщин были беременны. Их тела были обнаружены в провинции Аль-Анбар , которая находится под контролем исламистов. Впоследствии власти страны похоронили убитых женщин в братских могилах.
Читайте такжеБоевикам "Исламского государства" хватит оружия еще на 2 года активных боевых действий - ООНПод секс-джихадом понимается оказание интимных услуг боевикам «Исламского государства». Для этого исламисты призывают молодых мусульманок из разных стран, в том числе из европейских, приехать в Сирию и Ирак.
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