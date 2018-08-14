Лукашенко обвинил правительство Беларуси в «пофигическом отношении» к своим поручениям

Президент Беларуси раскритиковал вице-премьера Василия Жарко и ряд прочих должностных лиц.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал внести ему предложения по кадровым изменениям в правительстве, поскольку министры не выполняют его поручения.

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Как сообщает БЕЛТА, на совещании в Орше глава государства заявил, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям Президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - заявил Лукашенко. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Белорусский лидер, в частности, поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства. Он также подверг критике вице-премьера Василия Жарко и ряд прочих должностных лиц.

Напомним, 30 июля политический Telegram-канал «Незыгарь» и украинское издание «Деловая столица» сообщили, что белорусский лидер перенес инсульт. «Незыгарь» отмечал, что именно из-за инсульта и госпитализации Лукашенко отменил свой визит в Гомель.

До этого канал утверждал, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы «Незыгаря», «много спит, безмерно ест и работает по 4-5 часов в день».

В пресс-службе белорусского лидера информацию об инсульте у главы государства назвали «бредом».

Тем не менее, 31 июля, Лукашенко появился на публике после трех дней «тишины».