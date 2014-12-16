В воде у берега Рио-де-Жанейро, где должна пройти Олимпиада-2016, обнаружили супербактерии

В морской воде у берега Рио-де-Жанейро, где будут проходить соревнования во время Олимпиады-2016, обнаружены супербактерии - микроорганизмы, устойчивые к лекарственным препаратам. В заливе Гуанабара у пляжа Фламенго в 2016 году будут проходить олимпийские регаты и соревнования по виндсёрфингу, сообщает BBC.

Супербактерии, или, как их еще называют, сверхинфекты, могут быть найдены в медицинских отходах [от 15% до 20% отходов медицинских учреждений приходится на так называемые инфекционные и патологические отходы]. Подобные бактерии способны производить энзим, делающий их устойчивыми к воздействию антибиотиков.

Почти 70% всех сточных вод Рио-де-Жанейро, города с 10-миллионным населением, необработанными спускаются в залив Гуанабара.

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Супербактерии были обнаружены в пробах, взятых из нескольких мест вдоль устья реки Кириока, которая питает водой несколько районов Рио.

Одним из таким мест стало впадение Кириоки в залив, у пляжа Фламенго. Власти уже предупредили, что пользоваться пляжем следует с особой осторожностью, тем более что из-за загрязнения Фламенго уже неоднократно закрывали для отдыхающих. Однако многие жители Рио предпочитают игнорировать официальные предупреждения.

Супербактерии вызывают заболевания пищеварительной, мочеполовой и дыхательной систем.

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В Олимпийской заявке власти Рио-де-Жанейро обещали уменьшить загрязнение залива Гуанабара на 80%. Однако в июне этого года мэр Рио Эдуардо Сильва Паэс признал, что этого не произойдет.

"Мне очень жаль, но мы не смогли полностью очистить залив Гуанабара к играм", - заявил он на пресс-конференции.

Власти говорят, что понимают беспокойство спортсменов, но утверждают, что загрязнение воды не будет представлять слишком большой опасности во время проведения Олимпиады, которая должна пройти в августе 2016 года.