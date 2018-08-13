В Румынии тысячи людей третий день требуют отставки правительства

Протестующие выкрикивают лозунги "Коррупция убивает!" и "Отставка!".

В третий день антиправительственных протестов на улицы румынских городов вышли тысячи граждан.

Вечером воскресенья, 12 августа, около 15 тысяч митингующих собрались у здания правительства, передает информагентство Reuters. Местное агентство новостей Agerpres насчитало десять тысяч демонстрантов, передает Deutsche Welle.

Главное требование участников акций протеста - отставка социал-демократического правительства премьер-министра Виорики Денчиле.

В отличие от первого дня демонстраций, на этот раз протесты в Бухаресте и ряде других крупных городов прошли мирно и без инцидентов. Протестующие выкрикивают лозунги "Коррупция убивает!" и "Отставка!".

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Кроме того, митингующие скандируют "Воры, воры!", размахивая флагами Румынии, США, НАТО и Европейского Союза. Как известно, Денчиле занимает свою должность лишь с января этого года.

В Румынии антиправительственные акции протеста проводятся регулярно с тех пор, как в начале 2017 года к власти пришли социал-демократы. В пятницу на демонстрацию вышли десятки тысяч. В Бухаресте во время акции протеста произошли столкновения. Более 400 человек пострадали.

Правящая Социал-демократическая партия провела через парламент изменения в уголовный кодекс, которые смягчают наказание за должностные преступления. Изменения обжалуются в конституционном суде.