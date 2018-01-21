В Румынии прошла многотысячная акция протеста против коррупции (фото)

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста в столице Румынии Бухаресте в субботу, 20 января, протестуя против политики леволиберального правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия.

Как сообщает DW, одной из причин демонстрации стало принятие румынским парламентом в прошлом месяце законодательства, которое, по мнению критиков, осложнит привлечение антикоррупционными органами к ответственности коррупционеров-чиновников.

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В массовых акциях в центре Бухареста приняли участие около 30 тысяч человек, информирует агентство dpa. Они выкрикивали, в частности, лозунги "Воры!" и "Отставка!". Между демонстрантами и полицией кое-где произошли стычки. Демонстрации прошли также в других регионах Румынии.

Как известно, в Румынии продолжается острый политический кризис. 17 января президент Румынии Клаус Йоганнис предложил кандидатуру депутата Европарламента Виорика Денчиле на должность премьер-министра страны. В случае утверждения на посту Денчиле, которая также является ставленицей правящей Социал-демократической партии Румынии, как и два предыдущих премьера, станет уже третьим премьером в Румынии на протяжении последнего года.