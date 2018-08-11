На военном заводе возле Солсбери произошел взрыв, есть жертва

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.

На заводе оборонной фирмы Chemring Countermeasures, расположенном в городе Портон-Даун вблизи Солсбери, произошел взрыв.

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил серьезные ранения, сообщает The Independent. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, его госпитализировали.

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"Уильтширская полиция и руководитель службы охраны здоровья и безопасности теперь проведут следствие о причинах этого инцидента", - отметили правоохранители.

На фабрику были вызваны шесть пожарных экипажей с разных станций пожарной и спасательной службы Дорсет и Уилтшира, чтобы ликвидировать пожар.

Как сообщал УНИАН, в марте в городе Солсбери отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" (советского производства) бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По данным Лондона, за отравлением Скрипачей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

30 июня из дома в городе Эймсбери, вблизи Солсбери, госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же очнулся после "небольшого, но весомого улучшения".

Британская власть публично объявила, что пара поддалась влиянию вещества "Новичок". В Лондоне заявили, что рабочей версией следствия считается непреднамеренное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.