Стала известна сумма, потраченная на расследование "дела Скрипалей"

При этом в указанную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда.

Полиция графства Уилтшир потратила уже более чем 10 миллионов фунтов ($12,9 миллиона) на расследование отравлений Новичком в городах Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, более семи миллионов фунтов ушло на привлечение специалистов из других служб, еще 1,3 миллиона были потрачены на сверхурочную работу полиции Уилтшира. Другие расходы связана с утилизацией и заменой ряда полицейских машин, которые могли подвергнуться заражению опасным для жизни веществом.

При этом в указанную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда.

Как рассказал комиссар полиции по борьбе с преступностью графства Уилтшир Ангус Макферсон, для полицейских два крупных происшествия за такой короткий промежуток времени считаются "чем-то невероятным".

"Я благодарен, что правительство уже взяло на себя обязательства возместить расходы в размере 4,1 миллиона фунтов... Я также ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут компенсированы правительством", - добавил он.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипачей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же очнулся после "небольшого, но весомого улучшения".

Британская власть публично объявила, что пара поддалась влиянию вещества Новичок.

В Лондоне заявили, что рабочей линией, что произошло считается нецелеустремленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.