Захвативший кафе в Сиднее террорист был психически нездоров

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. По словам премьер-министра Австралии Тони Эббота , "боевик был хорошо известен властям. С ним связана одна история экстремизма, и он является психически неуравновешенным".

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Захватчик кафе - Мэн Хэрон Монис - проходил обвиняемым по нескольким делам, и в 2012 году был признан виновным в отправке писем с угрозами в адрес семей восьми австралийских солдат, погибших в Афганистане, в знак протеста против участия Австралии в войне. Он также проходил по делам о сексуальных домогательствах.

Полиция Сиднея освободила заложников, которых более 16 часов подряд держал в плену самопровозглашенный проповедник "Исламского государства Ирака и Леванта". Однако в ходе штурма погибли 3 человека, включая самого преступника. По данным полиции погибли двое мужчин 34 и 50 лет, и 38-летняя женщина.

В полиции Сиднея официально заявили, что "сиднейская осада" закончилась.