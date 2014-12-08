Kurier: Запад тоже проводит подготовку

Об этом сообщает Штефан Шохер в статье под названием «Запад тоже проводит подготовку», опубликованной на сайте австрийской газеты Kurier.

Школа № 2 в пригороде Тернополя. Вечер. В спортзале школы Николай собирает людей вокруг себя. Они приходят с большими рюкзаками, карабинами на поясе и в армейских ботинках. У некоторых из них есть оружие. Он называет их «солдаты». На бритой голове он носит казацкий чуб. Сам по себе, он спокойный парень с легкой улыбкой на губах. Теперь он кричит военным тоном, бросает гранату. Его «солдаты» бросаются на землю. Ассистент Николая стреляет холостым патроном в воздух. «Защити свой дом», так называется группа - военной подготовки для всех, так сказать. Физкультура в военной одежде с автоматами Калашникова.

Николай был когда-то инструктором специального подразделения армии. В настоящее время графические дизайнеры, банковские работники, студенты, инженеры-программисты или учителя начальных классов собрались здесь, чтобы узнать от него, как обращаться с оружием и обучаться армейскому делу. Они балансируют на скамейке, тренируют перемещения в группах, командный дух, рефлексы и оказания первой помощи. Все это для одного случая: Если «Путин отправит свои войска и сюда».

От Тернополя до Донбасса примерно 1000 километров. Но война пришла и сюда, на Галичину в Западной Украине. «Мы хотим быть готовы», сказал Ярослав, местный предприниматель, который поддерживает группу. Группа собирает средства для себя сама и получает пожертвования от местных предпринимателей, таких как Ярослав. Ее поддерживает большая группа активистов. Денег от государства нет. «У нас есть два врага», сказал Николай, который преподает японские боевые искусства и восточную живопись: «Путин и Верховная Рада», парламент в Киеве. Он подчеркнул, что именно Путин – а не сами россияне. Они не могут ничего сделать со своим президентом. В конечном счете, Николай сам наполовину русский. Он родился в России, его отец русский. А Рада? Потому что они ничего не делают, и депутаты будут думать только о себе. Они «преступники».

Война захватывает все общество

Смена места: На небольшом складе недалеко от центра стоят мешки с макаронами, рисом, консервами, банки с консервацией, одеяла, спальные мешки, обувь, зимняя одежда - «товары для ребят на фронте», говорит Кристина, молодая женщина, координатор места сбора. Это отправляют добровольческим батальонам, а также армии. Шум и суета. Утром некоторые автомобили с товарами поедут на Донбасс, чтобы раздать все определенным подразделениям. Пожилая женщина пришла с клетчатой ​​пластиковой сумкой, положила коробку сигарет, несколько пар нижнего белья и футболки на стол. Молодой человек с густой бородой благодарит женщину, кладет ей руку на плечо и пытается объяснить ей, что это не совсем то, что нужно при температуре минус 20 градусов. «Я знаю», говорит она, «но лучше одной парой нижнего белья больше, чем меньше».

То, что началось год назад, как революция, с беспрецедентным участием сотен тысяч людей, превратилось в войну, которая захватила все общество. Война перевела его в условия чрезвычайного положения и страха. Такие места сбора, как в Тернополе, есть в каждом маленьком городке в Украине. Такие группы, как у Николая, тоже. Их поддерживают различные организации или местные инициативы. В Тернополе группа полностью независима от политики.

«Возьмите все в свои руки»

«Мы все берем в свои руки», говорит молодой человек, один из учеников Николая, специалист по программному обеспечению. Правительству, по его словам, нельзя доверять. Украинскому государству 23 года. 23 года, две революции, война - коррупция и кумовство, мало что изменилось. Результат, как считает молодой человек в группе Николая: «Я ненавижу политику, я люблю свою страну, - и я буду защищать моих друзей, мою семью, мой город, когда понадобится. И от кого понадобится. Будь то преступники или зеленые человечки - я хочу быть готовым». Николай подчеркивает: «Не то, чтобы мы хотели воевать – но мы будем, если будет необходимость».

Игорь был невнимательным и должен теперь делать отжимания. 20 раз. И при каждом он кричит: «Я ничто без команды». Николай строгий тренер. Это не милитаристский гимнастический клуб, который он возглавляет, и мужчины, и женщины, находящиеся под его командованием, подходят к этому вопросу серьезно. Он также воспринимает свою работу серьезно. Очень серьезно. Неповиновения или невнимательности он не терпит, - «потому что в серьезной ситуации это может подвергнуть всех опасности».

То, что делает Николай - не что иное, как подготовка людей к войне, которая в любой момент может там вспыхнуть. «В течение двух дней, российская армия может быть в Тернополе», говорит он. Российские войска были готовы атаковать с севера в Беларуси. Он убежден, что это не теоретическая возможность, а реальная опасность. Украинская армия была сосредоточена на Востоке, Запад был незащищен.

Так, как он, думают многие. Сотни людей прошли учебный курс Николая. Каждую неделю приходит примерно ​​от 15 до 20 человек. По субботам - примерно 80, иногда приходится отправлять людей домой, потому что их слишком много. Они тренируются для партизанской войны, для подпольного восстания, как в 50-е годы против Советов. «Тем не менее, они не так далеко», сказал Николай. «Это еще не солдаты, - но они на верном пути, и у них есть мотивация».

Тренировка после более двух с половиной часов окончена. Участники становятся в круг, кладут друг другу руки на плечи, соприкасаются головами. Человек в военной форме, который последние часы просто наблюдал и молчал, присоединяется. Он был на востоке. Сражался. Есть новости с фронта. Николай оставил свой военный тон, он говорит тихо: Есть погибшие сегодня в результате нападения на контрольно-пропускной пункт. Много погибших. Молчание.

В центре Тернополя на главной площади стоит небольшой мемориал павшим в маленьком городке воинам. Там висит шесть фотографий. Шесть имен, шесть дат рождения, шесть дат смерти. Рядом дети в толстых лыжных костюмах охотятся на голубей. Пары прогуливаются, держась за руки. Каждый день умирают люди.

Тишина. Тогда Николай кричит в кругу: «Слава Украине!». И в ответ хором: «Героям слава!».